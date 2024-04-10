Deep State: Оккупанты захватили Первомайское в Донецкой области

Российские оккупационные войска захватили Первомайское, что в Донецкой области. Бои за село шли полтора года.

Источник: Deep State

Детали: Россияне продвинулись южнее Новокалиново, восточнее Уманского, южнее Новомихайловки. Продолжаются активные боевые действия у Выемки, Красногоровки, Водяного и в Роботино.

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Дословно: "Захватили западные окраины Первомайского.

Противник сумел проломить оборону стрелкового батальона 59-ки и полностью оккупировал Первомайское, бои за которое начались фактически еще в августе 2022-го года. Село стало одной из самых горячих точек в этой войне и стоило врагу большой цены".

Еще детали: Высокую цену заплатили и защитники, особенно ребята из славной 59 ОМПБр, которые отчаянно держались за каждый подвал и держали оборону, даже находясь в полном окружении.

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До войны в Первомайском жило более 2 тысяч жителей.