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Deep State: Оккупанты захватили Первомайское в Донецкой области

Алена ИвашкивСреда, 10 апреля 2024, 00:28
Deep State: Оккупанты захватили Первомайское в Донецкой области
Карта Deep State

Российские оккупационные войска захватили Первомайское, что в Донецкой области. Бои за село шли полтора года.

Источник: Deep State

Детали: Россияне продвинулись южнее Новокалиново, восточнее Уманского, южнее Новомихайловки. Продолжаются активные боевые действия у Выемки, Красногоровки, Водяного и в Роботино.

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Дословно: "Захватили западные окраины Первомайского. 

Противник сумел проломить оборону стрелкового батальона 59-ки и полностью оккупировал Первомайское, бои за которое начались фактически еще в августе 2022-го года. Село стало одной из самых горячих точек в этой войне и стоило врагу большой цены". 

Еще детали: Высокую цену заплатили и защитники, особенно ребята из славной 59 ОМПБр, которые отчаянно держались за каждый подвал и держали оборону, даже находясь в полном окружении.

ВИДЕО ДНЯ

До войны в Первомайском жило более 2 тысяч жителей.

Темы: Донецкая областьвойнаоккупация
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