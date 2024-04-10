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Зеленський про ракети Taurus: Шольц боїться ядерних погроз, але це не врятує світ

Олена ІвашківСереда, 10 квітня 2024, 00:57
Зеленський про ракети Taurus: Шольц боїться ядерних погроз, але це не врятує світ
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється постачати крилаті ракети Taurus через ядерні погрози, але водночас наголошує, що це не захистить світ від ядерної загрози з боку Росії.

Джерело: інтерв'ю Зеленського німецькому виданню Bild

Деталі: За словами Зеленського, Україні потрібна зброя щоб вижити і він "просто не розуміє, чому ми не отримуємо цю зброю".

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Президент має на увазі німецькі ракети Taurus, а також американські ракети малої дальності ATACMS і винищувачі F-16.

Пряма мова Зеленського: "Я думаю, що питання не таке просте. Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині. І Шольц не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь".

Ще деталі: На запитання, чи має відношення те, що не поставляють Taurus, до ядерних погроз Путіна, Зеленський відповів ствердно. І додав: "Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії".

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Також у своєму інтерв'ю Зеленський дав зрозуміти, що нині велика надія українців полягає в мільярдному пакеті допомоги американців, який місяцями блокували республіканці в Конгресі.

Президент також повідомив, що не виключає великого наступу Росії на Харків, як це намагалися зробити окупанти на початку війни.

Водночас Зеленський визнав, що атаки Росії на енергетичну інфраструктуру є успішними. 

І він пишається тим, що українці досягають великих військових успіхів своїми безпілотниками.

Теми: Німеччинадопомога Україні
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