Зеленський про ракети Taurus: Шольц боїться ядерних погроз, але це не врятує світ

Президент Володимир Зеленський вважає, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється постачати крилаті ракети Taurus через ядерні погрози, але водночас наголошує, що це не захистить світ від ядерної загрози з боку Росії.

Джерело: інтерв'ю Зеленського німецькому виданню Bild

Деталі: За словами Зеленського, Україні потрібна зброя щоб вижити і він "просто не розуміє, чому ми не отримуємо цю зброю".

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Президент має на увазі німецькі ракети Taurus, а також американські ракети малої дальності ATACMS і винищувачі F-16.

Пряма мова Зеленського: "Я думаю, що питання не таке просте. Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині. І Шольц не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь".

Ще деталі: На запитання, чи має відношення те, що не поставляють Taurus, до ядерних погроз Путіна, Зеленський відповів ствердно. І додав: "Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії".

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Також у своєму інтерв'ю Зеленський дав зрозуміти, що нині велика надія українців полягає в мільярдному пакеті допомоги американців, який місяцями блокували республіканці в Конгресі.

Президент також повідомив, що не виключає великого наступу Росії на Харків, як це намагалися зробити окупанти на початку війни.

Водночас Зеленський визнав, що атаки Росії на енергетичну інфраструктуру є успішними.

І він пишається тим, що українці досягають великих військових успіхів своїми безпілотниками.