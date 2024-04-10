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Зеленский о ракетах Taurus: Шольц боится ядерных угроз, но это не спасет мир

Алена ИвашкивСреда, 10 апреля 2024, 00:57
Зеленский о ракетах Taurus: Шольц боится ядерных угроз, но это не спасет мир
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что канцлер Германии Олаф Шольц отказывается поставлять крылатые ракеты Taurus из-за ядерных угроз, но в то же время отмечает, что это не защитит мир от ядерной угрозы со стороны России.

Источник: интервью Зеленского немецкому изданию Bild

Детали: По словам Зеленского, Украине нужно оружие чтобы выжить и он "просто не понимает, почему мы не получаем это оружие".

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Президент имеет в виду немецкие ракеты Taurus, а также американские ракеты малой дальности ATACMS и истребители F-16.

Прямая речь Зеленского: "Я думаю, что вопрос не такой простой. Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерной державой и что это самая сильная система вооружений в Германии. И Шольц не может оставить свою страну без этой системы вооружений".

Еще детали: На вопрос, имеет ли отношение то, что не поставляют Taurus, к ядерным угрозам Путина, Зеленский ответил утвердительно. И добавил: "Но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России".

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Также в своем интервью Зеленский дал понять, что сейчас большая надежда украинцев заключается в миллиардном пакете помощи американцев, который месяцами блокировали республиканцы в Конгрессе.

Президент также сообщил, что не исключает большого наступления России на Харьков, как это пытались сделать оккупанты в начале войны.

В то же время Зеленский признал, что атаки России на энергетическую инфраструктуру являются успешными. 

И он гордится тем, что украинцы достигают больших военных успехов своими беспилотниками.

Темы: Германияпомощь Украине
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