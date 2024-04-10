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Держдеп США схвалив продаж комплектуючих ЗРК Hawk на $138 млн для України

Олена ІвашківСереда, 10 квітня 2024, 02:09
Держдеп США схвалив продаж комплектуючих ЗРК Hawk на $138 млн для України
ЗРК Hawk, фото з відкритих джерел

США оголосили про екстрений продаж комплектуючих для ракетних комплексів Hawk для України на 138 мільйонів доларів.

Джерело: Associated Press

Деталі: Державний департамент дав дозвіл на екстрений продаж військової продукції за кордон для забезпечення критичного ремонту та запасних частин для українських ракетних систем Hawk.

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США оголосили про цей крок у вівторок, заявивши, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці, щоб забезпечити працездатність ракетної системи.

Hawk - це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який забезпечує протиповітряну оборону, що є однією з головних потреб безпеки України.

Дослівно: "Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил", — йдеться в меморандумі Держдепу, в якому описується продаж. "Збереження та підтримка системи озброєння Hawk посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну інфраструктуру".

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Під час слухань на Капітолійському пагорбі у вівторок міністр оборони Ллойд Остін заявив, що без підтримки США є ризик, що Росія захопить Україну.

Пряма мова Остіна: "Україна має значення, і результат конфлікту в Україні також матиме глобальні наслідки для нашої національної безпеки".

Ще деталі: Роботи над системами Hawk виконуватимуть підрядники корпорації RTX Corporation, що базується в Массачусетсі, раніше відомої як Raytheon, і PROJECTXYZ, що базується в Хантсвіллі, штат Алабама. У Державному департаменті заявили, що деталі, необхідні для ремонту систем, будуть отримані зі складу армії США, пожертвувань третіх країн, комерційних готових компонентів і нового виробництва.

Передісторія: 

  • У березні Сполучені Штати передали Україні пакет безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів – перший у 2024 році – на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.

Теми: СШАППОвійнадопомога Україні
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