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Госдепартамент США одобрил продажу комплектующих ЗРК Hawk на $138 млн для Украины

Алена ИвашкивСреда, 10 апреля 2024, 02:09
Госдепартамент США одобрил продажу комплектующих ЗРК Hawk на $138 млн для Украины
ЗРК Hawk, фото из открытых источников

США объявили об экстренной продаже комплектующих для ракетных комплексов Hawk для Украины на 138 миллионов долларов.

Источник: Associated Press

Детали: Государственный департамент дал разрешение на экстренную продажу военной продукции за границу для обеспечения критического ремонта и запасных частей для украинских ракетных систем Hawk.

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США объявили об этом шаге во вторник, заявив, что Украина срочно нуждается в технической поддержке, чтобы обеспечить работоспособность ракетной системы.

Hawk - это зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который обеспечивает противовоздушную оборону, что является одной из главных потребностей безопасности Украины.

Дословно: "Украине срочно необходимо увеличить свои возможности для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил", - говорится в меморандуме Госдепа, в котором описывается продажа. "Сохранение и поддержка системы вооружения Hawk усилит способность Украины защищать свой народ и защитить критическую инфраструктуру".

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Во время слушаний на Капитолийском холме во вторник министр обороны Ллойд Остин заявил, что без поддержки США есть риск, что Россия захватит Украину.

Прямая речь Остина: "Украина имеет значение, и результат конфликта в Украине также будет иметь глобальные последствия для нашей национальной безопасности".

Еще детали: Работы над системами Hawk будут выполнять подрядчики корпорации RTX Corporation, базирующейся в Массачусетсе, ранее известной как Raytheon, и PROJECTXYZ, базирующейся в Хантсвилле, штат Алабама. В Государственном департаменте заявили, что детали, необходимые для ремонта систем, будут получены со склада армии США, пожертвований третьих стран, коммерческих готовых компонентов и нового производства.

Предыстория: 

  • В марте Соединенные Штаты передали Украине пакет помощи по безопасности на сумму 300 миллионов долларов - первый в 2024 году - на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.

Темы: СШАПВОвойнапомощь Украине
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