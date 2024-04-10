Госдепартамент США одобрил продажу комплектующих ЗРК Hawk на $138 млн для Украины

США объявили об экстренной продаже комплектующих для ракетных комплексов Hawk для Украины на 138 миллионов долларов.

Источник: Associated Press

Детали: Государственный департамент дал разрешение на экстренную продажу военной продукции за границу для обеспечения критического ремонта и запасных частей для украинских ракетных систем Hawk.

Реклама:

США объявили об этом шаге во вторник, заявив, что Украина срочно нуждается в технической поддержке, чтобы обеспечить работоспособность ракетной системы.

Hawk - это зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который обеспечивает противовоздушную оборону, что является одной из главных потребностей безопасности Украины.

Дословно: "Украине срочно необходимо увеличить свои возможности для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил", - говорится в меморандуме Госдепа, в котором описывается продажа. "Сохранение и поддержка системы вооружения Hawk усилит способность Украины защищать свой народ и защитить критическую инфраструктуру".

ВИДЕО ДНЯ

Во время слушаний на Капитолийском холме во вторник министр обороны Ллойд Остин заявил, что без поддержки США есть риск, что Россия захватит Украину.

Прямая речь Остина: "Украина имеет значение, и результат конфликта в Украине также будет иметь глобальные последствия для нашей национальной безопасности".

Еще детали: Работы над системами Hawk будут выполнять подрядчики корпорации RTX Corporation, базирующейся в Массачусетсе, ранее известной как Raytheon, и PROJECTXYZ, базирующейся в Хантсвилле, штат Алабама. В Государственном департаменте заявили, что детали, необходимые для ремонта систем, будут получены со склада армии США, пожертвований третьих стран, коммерческих готовых компонентов и нового производства.

Предыстория: