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Міністр оборони США розкритикував удари по російських НПЗ

Олена ІвашківСереда, 10 квітня 2024, 02:44
Міністр оборони США розкритикував удари по російських НПЗ
Ллойд Остін, фото: Getty Images

Атаки України на нафтопереробні заводи в Росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. 

Джерело: очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил, Bloomberg

Деталі: Остін закликав Україну зосередитись на атаках по військових цілях.

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Пряма мова Остіна: "Такі атаки можуть впливати на глобальну енергетичну ситуацію. Україні краще вражати тактичні та оперативні цілі, що можуть вплинути безпосередньо на бій".

Ще деталі: Окрім цього Остін закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні і підкреслив, що така допомога сприятиме також збільшенню оборонного виробництва у самих Сполучених Штатах, ці гроші сприятимуть роботі оборонної промисловості.

Bloomberg пише, що коментарі Остіна відразу засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив Білий дім в перешкоджанні ефективним діям України через політичні міркування: "Думаю, що адміністрація Байдена не хоче, аби ціни на газ підвищувалися в рік виборів".

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Bloomberg також зазначив, що адміністрація Байдена присвячує багато уваги боротьбі з інфляцією, включно із цінами на бензин для американських споживачів.

Теми: СШАРосіявійна
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