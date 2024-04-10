Міністр оборони США розкритикував удари по російських НПЗ

Атаки України на нафтопереробні заводи в Росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки.

Джерело: очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил, Bloomberg

Деталі: Остін закликав Україну зосередитись на атаках по військових цілях.

Реклама:

Пряма мова Остіна: "Такі атаки можуть впливати на глобальну енергетичну ситуацію. Україні краще вражати тактичні та оперативні цілі, що можуть вплинути безпосередньо на бій".

Ще деталі: Окрім цього Остін закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні і підкреслив, що така допомога сприятиме також збільшенню оборонного виробництва у самих Сполучених Штатах, ці гроші сприятимуть роботі оборонної промисловості.

Bloomberg пише, що коментарі Остіна відразу засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив Білий дім в перешкоджанні ефективним діям України через політичні міркування: "Думаю, що адміністрація Байдена не хоче, аби ціни на газ підвищувалися в рік виборів".

ВІДЕО ДНЯ

Bloomberg також зазначив, що адміністрація Байдена присвячує багато уваги боротьбі з інфляцією, включно із цінами на бензин для американських споживачів.