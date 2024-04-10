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Министр обороны США раскритиковал украинские удары по российским НПЗ

Алена ИвашкивСреда, 10 апреля 2024, 02:44
Министр обороны США раскритиковал украинские удары по российским НПЗ
Ллойд Остин, фото: Getty Images

Атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в России могут повлиять на глобальные энергетические рынки. 

Источник: глава Пентагона Ллойд Остин на заседании комитета Сената США по вооруженным силам, Bloomberg

Детали: Остин призвал Украину сосредоточиться на атаках по военным целям.

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Прямая речь Остина: "Такие атаки могут влиять на глобальную энергетическую ситуацию. Украине лучше поражать тактические и оперативные цели, которые могут повлиять непосредственно на бой".

Еще детали: Кроме этого Остин призвал Конгресс одобрить дополнительную военную помощь Украине и подчеркнул, что такая помощь будет способствовать также увеличению оборонного производства в самих Соединенных Штатах, эти деньги будут способствовать работе оборонной промышленности.

Bloomberg пишет, что комментарии Остина сразу осудил сенатор-республиканец Том Коттон, который обвинил Белый дом в препятствовании эффективным действиям Украины по политическим соображениям: "Думаю, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на газ повышались в год выборов".

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Bloomberg также отметил, что администрация Байдена посвящает много внимания борьбе с инфляцией, включая цены на бензин для американских потребителей.

Темы: СШАРосcиявойна
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