Росія запускала нову хвилю безпілотників на Одеську область та била ракетами

У ніч на середу Росія вдруге запустила про Україні безпілотники з Чорного моря та майже одночасно запустила ракети.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, "Суспільне"

Дослівно: "Нова група ударних БпЛА рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області".

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Деталі: 5.25 пролунав відбій повітряної загрози. Через три хвилини, о 5.28 військові повідомили про ракету з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Місцеві журналісти повідомили про вибухи в Одесі.

5.48 військові скасували повітряну тривогу.