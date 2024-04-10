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Росія запускала нову хвилю безпілотників на Одеську область та била ракетами

Олена ІвашківСереда, 10 квітня 2024, 05:07
Росія запускала нову хвилю безпілотників на Одеську область та била ракетами
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У ніч на середу Росія вдруге запустила про Україні безпілотники з Чорного моря та майже одночасно запустила ракети.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, "Суспільне"

Дослівно: "Нова група ударних БпЛА рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області".

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Деталі: 5.25 пролунав відбій повітряної загрози. Через три хвилини, о 5.28 військові повідомили про ракету з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Місцеві журналісти повідомили про вибухи в Одесі.

5.48 військові скасували повітряну тривогу.

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Теми: Одеська областьбезпілотникиШахед
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