Росія запускала нову хвилю безпілотників на Одеську область та била ракетами
Середа, 10 квітня 2024, 05:07
У ніч на середу Росія вдруге запустила про Україні безпілотники з Чорного моря та майже одночасно запустила ракети.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, "Суспільне"
Дослівно: "Нова група ударних БпЛА рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області".
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Деталі: 5.25 пролунав відбій повітряної загрози. Через три хвилини, о 5.28 військові повідомили про ракету з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
Місцеві журналісти повідомили про вибухи в Одесі.
5.48 військові скасували повітряну тривогу.
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