Россия запустила новую волну беспилотников на Одесскую область и была ракетами

В ночь на среду Россия во второй раз запустила об Украине беспилотники из Черного моря и почти одновременно запустила ракеты.

Источник: Воздушные силы ВСУ, "Суспільне"

Дословно: "Новая группа ударных БпЛА движется из акватории Черного моря в направлении Одесской области".

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Детали: 5.25 раздался отбой воздушной угрозы. Через три минуты в 5.28 военные сообщили о ракете из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

Местные журналисты сообщили о взрывах в Одессе.

5.48 военные отменили воздушную тревогу.