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Окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку: за добу було 29 атак − Генштаб

Ірина БалачукСереда, 10 квітня 2024, 07:30
Окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку: за добу було 29 атак − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські загарбники за минулу добу завдали 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, а також 149 разів обстрілювали позиції українських військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню; протягом доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення.  

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 10 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено".

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Деталі: Протягом минулої доби окупати завдали авіаударів по Харкову, Потихонову, Чайківці, Глибокому, Іванівці, Боровій Харківської області; Новоселівському, Твердохлібовому Луганської області; Ямполівці, Торському, Верхньокам’янському, Часовому Яру, Спірному, Костянтинівці, Білій Горі, Дружбі, Калиновому, Семенівці, Новобахмутівці, Бердичах, Нетайловому, Яснобродівці, Карлівці, Красногорівці, Новомихайлівці, Водяному, Єлизаветівці, Антонівці, Костянтинівці, Урожайному, Старомайорському Донецької області; Роботиному Запорізької області; Бериславу Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки росіян в районах населених пунктів Кислівка, Іванівка Харківської області та Андріївка Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки окупантів в районі населеного пункту Терни Донецької області, де загарбники намагалися прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне де росіяни 28 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби здійснили одну безуспішну атаку.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 3 засобах протиповітряної оборони окупантів.

Теми: Донецька областьХарківська областьЗапорізька областьГенштаб
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