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Оккупанты активизировались на Бахмутском направлении: за сутки было 29 атак − Генштаб

Ирина БалачукСреда, 10 апреля 2024, 07:30
Оккупанты активизировались на Бахмутском направлении: за сутки было 29 атак − Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Российские захватчики за минувшие сутки нанесли 11 ракетных и 108 авиационных ударов, а также 149 раз обстреливали позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня; в течение суток на фронте произошло 83 боевых столкновения. 

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 10 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 этих ударных дронов были уничтожены".

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Детали: За прошедшие сутки оккупанты нанесли авиаудары по Харькову, Потихонову, Чайковке, Глубокому, Ивановке, Боровой Харьковской области; Новоселовскому, Твердохлебовому Луганской области; Ямполовке, Торском, Верхнекаменском, Часовом Яру, Спорном, Константиновке, Белой Горе, Дружбе, Калиновом, Семеновке, Новобахмутовке, Бердичах, Нетайловом, Яснобродовке, Карловке, Красногоровке, Новомихайловке, Водяном, Елизаветовке, Антоновке, Константиновке, Урожайном, Старомайорском Донецкой области; Роботино Запорожской области; Бериславу Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки россиян в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка Харьковской области и Андреевка Луганской области.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 3 атаки оккупантов в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где захватчики пытались прорвать оборону.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Новый, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Авдеевском направлении защитники отбили 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное где россияне 28 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки осуществили одну безуспешную атаку.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетным комплексам россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 3 средствам противовоздушной обороны оккупантов.

Темы: Донецкая областьХарьковская областьЗапорожская областьГенштаб
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