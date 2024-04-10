Повітряні сили вночі знищили 14 "Шахедів"

Вночі 10 квітня росіяни атакували Україну 17 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", 2 крилатими ракетами "Іскандер-К" та 1 балістичною ракетою "Іскандер-М", 14 дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Усього збито 14 "Шахедів" на Миколаївщині та Одещині. Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України".

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Деталі: Повідомляється, що дрони і ракети загарбники запускали з тимчасово окупованого Криму.

Крім того, близько 20:00 9 квітня ППО знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими окупанти атакували Одесу.