Повітряні сили вночі знищили 14 "Шахедів"
Середа, 10 квітня 2024, 07:47
Вночі 10 квітня росіяни атакували Україну 17 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", 2 крилатими ракетами "Іскандер-К" та 1 балістичною ракетою "Іскандер-М", 14 дронів вдалося знищити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Усього збито 14 "Шахедів" на Миколаївщині та Одещині. Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України".
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Деталі: Повідомляється, що дрони і ракети загарбники запускали з тимчасово окупованого Криму.
Крім того, близько 20:00 9 квітня ППО знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими окупанти атакували Одесу.