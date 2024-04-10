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Воздушные силы ночью уничтожили 14 "Шахедов"

Ирина БалачукСреда, 10 апреля 2024, 07:47
Воздушные силы ночью уничтожили 14 Шахедов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 10 апреля россияне атаковали Украину 17 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", 2 крылатыми ракетами "Искандер-К" и 1 баллистической ракетой "Искандер-М", 14 дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Всего сбито 14 "Шахедов" в Николаевской и Одесской областях. Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины".

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Детали: Сообщается, что дроны и ракеты захватчики запускали с временно оккупированного Крыма.

Кроме того, около 20:00 9 апреля ПВО уничтожила две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми оккупанты атаковали Одессу.

Темы: Воздушные силы ВСУШахедракетный удар
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