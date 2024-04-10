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СБУ затримала екснардепа-"регіонала" Лук'янова на спробі втечі з України

Альона Мазуренко , Валентина РоманенкоСереда, 10 квітня 2024, 10:24
СБУ затримала екснардепа-регіонала Лук'янова на спробі втечі з України
фото: СБУ

СБУ затримала колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів Владислава Лук'янова, який виправдовував напад Росії, на спробі втечі з України.

Джерело: Служба безпеки, поінформовані співрозмовники УП

В СБУ не повідомляють про кого саме йдеться, але за словами джерела УП, затриманий ексрегіонал Лук'янов.

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Дослівно СБУ: "Зловмисника затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ.

Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.

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Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі".

 
Владислав Лук'янов
фото: джерело УП

Деталі: В СБУ повідомляють, що Лук'янов розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ у вигляді "податків" та "зборів".

Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс Росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України.

Крім того зловмисник публічно виправдовував збройну агресію Росії, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.

Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

Теми: СБУПартія регіонівОдесакордон
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