СБУ задержала экс-нардепа-"регионала" Лукьянова на попытке бегства из Украины

СБУ задержала бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов Владислава Лукьянова, который оправдывал нападение России, на попытке бегства из Украины.

Источник: Служба безопасности, информированные собеседники УП

В СБУ не сообщают о ком именно идет речь, но по словам источника УП, задержан экс-регионал Лукьянов.

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Дословно СБУ: "Злоумышленник задержан вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области. Оттуда 60-летний фигурант пытался выехать в соседнюю страну как лицо непризывного возраста.

По данным следствия, в 2020 году он стал депутатом горсовета Бахмута от запрещенной ОПЗЖ.

После захвата части региона фигурант пошел на сотрудничество с врагом и "перерегистрировал" собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству. Кроме того он предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения.

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Сам депутат переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией в удаленном режиме".

Владислав Лукьянов фото: Источник УП

Детали: В СБУ сообщают, что Лукьянов распорядился регулярно платить средства в бюджет РФ в виде "налогов" и "сборов".

Тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, которые воюют против Украины.

Кроме того злоумышленник публично оправдывал вооруженную агрессию России, о чем неоднократно рассказывал в чатах прокремлевских Телеграмм-каналов.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон и черновые записи с доказательствами его преступных действий.

Сейчас депутату сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации незаконной деятельности фигуранта. Ему грозит тюремное заключение.