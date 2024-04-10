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На Херсонщині дитина травмувалася через вибухонебезпечний предмет

Анастасія ПроцСереда, 10 квітня 2024, 10:44
На Херсонщині дитина травмувалася через вибухонебезпечний предмет
Ілюстраційне фото: Getty Images

У селі Новорайськ в Херсонській області 10-річний хлопчик отримав поранення через детонацію вибухонебезпечного предмета. 

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "10-річний хлопець бавився гільзою, коли та вибухнула у нього в руках. Він отримав уламкові поранення пальців та кисті". 

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Деталі: Повідомляється, що медики надали дитині необхідну медичну допомогу. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує. Стан потерпілого оцінюють як задовільний.



Теми: Херсонська областьвибух
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