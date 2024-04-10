На Херсонщині дитина травмувалася через вибухонебезпечний предмет

У селі Новорайськ в Херсонській області 10-річний хлопчик отримав поранення через детонацію вибухонебезпечного предмета.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "10-річний хлопець бавився гільзою, коли та вибухнула у нього в руках. Він отримав уламкові поранення пальців та кисті".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що медики надали дитині необхідну медичну допомогу. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує. Стан потерпілого оцінюють як задовільний.





