На Херсонщине ребенок травмировался из-за взрывоопасного предмета
Среда, 10 апреля 2024, 10:44
В селе Новорайск в Херсонской области 10-летний мальчик получил ранения из-за детонации взрывоопасного предмета.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "10-летний парень играл с гильзой, когда та взорвалась у него в руках. Он получил осколочные ранения пальцев и кисти".
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Детали: Сообщается, что медики оказали ребенку необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Состояние пострадавшего оценивают как удовлетворительное.