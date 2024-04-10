На Херсонщине ребенок травмировался из-за взрывоопасного предмета

В селе Новорайск в Херсонской области 10-летний мальчик получил ранения из-за детонации взрывоопасного предмета.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "10-летний парень играл с гильзой, когда та взорвалась у него в руках. Он получил осколочные ранения пальцев и кисти".

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Детали: Сообщается, что медики оказали ребенку необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Состояние пострадавшего оценивают как удовлетворительное.





