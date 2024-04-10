В Одесі лунали вибухи, ворог атакував область різними видами ракет
Середа, 10 квітня 2024, 11:06
Вдень 10 квітня під час оголошеної повітряної тривоги через ракетну небезпеку в Одесі пролунали вибухи, повідомили про роботу ППО.
Джерело: Сили оборони півдня, Суспільне.Одеса, Повітряні сили
Деталі: Повітряники повідомили, що зафіксували пуск ракети в напрямку Одещини. О 10:14 кореспонденти "Суспільного" написали про вибух в Одесі.
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Згодом у місті пролунала серія повторних потужних вибухів о 10:43, о 10:51. У Силах оборони півдня повідомили про бойову роботу.
Дослівно: "Ворог атакує Одещину, застосовуючи різні види ракет. Іде бойова робота Сил протиповітряної оборони. Ворог передбачувано активізувався у день визволення Одеси від фашистських загарбників".
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