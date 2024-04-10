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В Одессе раздавались взрывы, враг атаковал область различными видами ракет

Анастасия ПроцСреда, 10 апреля 2024, 11:06
В Одессе раздавались взрывы, враг атаковал область различными видами ракет
Следы в небе после взрывов в Одессе. Фото: Суспільне.Одеса

Днем 10 апреля во время объявленной воздушной тревоги из-за ракетной опасности в Одессе прозвучали взрывы, сообщили о работе ПВО.

Источник: Силы обороны юга, Суспільне.Одеса, Воздушные силы

Детали: Воздушники сообщили, что зафиксировали пуск ракеты в направлении Одесской области. В 10:14 корреспонденты "Суспільного" написали о взрыве в Одессе.

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Впоследствии в городе прозвучала серия повторных мощных взрывов в 10:43, в 10:51. В Силах обороны юга сообщили о боевой работе.

Дословно: "Враг атакует Одесскую область, применяя различные виды ракет. Идет боевая работа Сил противовоздушной обороны. Враг предсказуемо активизировался в день освобождения Одессы от фашистских захватчиков".



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Темы: ОдессаОдесская областьракетный удар
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