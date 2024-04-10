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Терехов: Ніхто зараз не вважає харків’ян ватниками. Ми довели всім, що ми – Україна

Севгіль Мусаєва, Валентина РоманенкоСереда, 10 квітня 2024, 12:44
Терехов: Ніхто зараз не вважає харків’ян ватниками. Ми довели всім, що ми – Україна
Ігор Терехов. фото УП

За даними соціологічних замірів, на які посилається мер Харкова Ігор Трехов, абсолютна більшість харків'ян мають проукраїнські настрої.

Джерело: Терехов у репортажі "Української правди" з Харкова

Пряма мова: "Чому Харків вважали проросійським ватним містом? Ми дуже ображались на це. 95% харків’ян мають серйозні проукраїнські настрої, 3% – проросійські, 2% - туди-сюди.

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Ніхто зараз не вважає нас (харків’ян) ватниками. Ми довели всім, що ми – Україна". 

Деталі: Терехов наголосив, що Харків завжди був українським містом, а під час повномасштабного вторгнення РФ здобув імідж незламного міста.

Детальніше про те, як живе Харків під невпинними російськими обстрілами та ударами, дивіться у репортажі УП.

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Теми: Харківвійна
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