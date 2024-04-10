Терехов: Никто сейчас не считает харьковчан ватниками. Мы доказали всем, что мы – Украина

По данным социологических замеров, на которые ссылается мэр Харькова Игорь Трехов, абсолютное большинство харьковчан имеют проукраинские настроения.

Источник: Терехов в репортаже "Украинской правды" из Харькова

Прямая речь: "Почему Харьков считали пророссийским ватным городом? Мы очень обижались на это. 95% харьковчан имеют серьезные проукраинские настроения, 3% - пророссийские, 2% - туда-сюда.

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Никто сейчас не считает нас (харьковчан) ватниками. Мы доказали всем, что мы - Украина".

Детали: Терехов отметил, что Харьков всегда был украинским городом, а во время полномасштабного вторжения РФ получил имидж несокрушимого города.

Подробнее о том, как живет Харьков под непрерывными российскими обстрелами и ударами, смотрите в репортаже УП.