ССО знищили російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2" на Донеччині 

Сили спеціальних операцій знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2" на Донецькому напрямку.

Джерело: Сили спеціальних операцій

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Деталі: Зазначається, що оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій виявили РЕБ під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку. "Жирну" ціль бійці ліквідували за допомогою ударного БПЛА.

Довідково: "Борисоглєбськ-2" – російський комплекс радіоелектронної боротьби. Використовується для придушення супутникового звʼязку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах.

На озброєнні армії РФ – з 2013 року, з 2014-го застосовується противником у війні проти України.

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