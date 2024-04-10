ССО знищили російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2" на Донеччині
Середа, 10 квітня 2024, 13:03
Сили спеціальних операцій знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2" на Донецькому напрямку.
Джерело: Сили спеціальних операцій
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Деталі: Зазначається, що оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій виявили РЕБ під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку. "Жирну" ціль бійці ліквідували за допомогою ударного БПЛА.
Довідково: "Борисоглєбськ-2" – російський комплекс радіоелектронної боротьби. Використовується для придушення супутникового звʼязку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах.
На озброєнні армії РФ – з 2013 року, з 2014-го застосовується противником у війні проти України.
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