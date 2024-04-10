Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ССО уничтожили российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" в Донецкой области 

Анастасия ПроцСреда, 10 апреля 2024, 13:03
ССО уничтожили российский комплекс РЭБ Борисоглебск-2 в Донецкой области 
Скрин из видео ССО

Силы специальных операций уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" на Донецком направлении.

Источник: Силы специальных операций 

Реклама:

Детали: Отмечается, что операторы 3-го полка Сил специальных операций обнаружили РЭБ во время разведывательных действий на Донецком направлении. "Жирную" цель бойцы ликвидировали с помощью ударного БПЛА.

Справочно: "Борисоглебск-2" - российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Используется для подавления спутниковой связи, радионавигационных систем, создания помех в различных диапазонах.

На вооружении армии РФ - с 2013 года, с 2014-го применяется противником в войне против Украины.

ВИДЕО ДНЯ



Темы: ССОоружиеДонецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP: Зеленского разозлила просьба США не бить по российским НПЗ

МИД Британии рассказал, почему не может помочь Украине со сбиванием дронов, как Израилю

Зеленский назначил нового заместителя Ермака

Суд оправдал топ-пограничника Мула по делу о его декларации

фото, видео$1600 за фальшивые диагнозы: на Черниговщине разоблачили схему для уклонистов

фотоЗеленскому на днях показали украинский аналог российского "Ланцета"

Все новости...
ССО
Силы обороны уничтожили оккупантов, которые строили фортификации на Южном направлении
ССО уничтожили средство радиоэлектронной борьбы "Житель" на Запорожском направлении
ССО показали, как снайперы минусуют оккупантов на Авдеевском направлении
Последние новости
21:39
футболСК Днепр-1 на последних минутах потерял победу над Металлистом 1925 в 24 туре УПЛ
21:35
Украина и Норвегия подпишут соглашение о безопасности
21:28
Торговый дефицит Украины за первые два месяца 2024 года составил более 3 миллиардов долларов
21:14
видеоBihus.Info: Киевский судья Хрипун не декларирует элитный дом, в котором "периодически бывает"
21:00
Ученые выяснили, какой вид мотивации побуждает заниматься физической активностью чаще
21:00
фотоКиевский прокурор живет в коттедже за 18 миллионов – Bihus.Info
20:35
Еврокомиссия одобрила план реформ Украины на 50 млрд евро
20:15
В Кривом Роге ввели аварийное отключение света по всему городу
20:10
Нажали не на ту кнопку: в Британии ошибочно развели пару, которая была в браке 21 год
20:09
Инвесткомпания Schroders повысила оценку своей доли в Revolut на 45%
Все новости...
Реклама: