ССО уничтожили российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" в Донецкой области 

Силы специальных операций уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" на Донецком направлении.

Источник: Силы специальных операций

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Детали: Отмечается, что операторы 3-го полка Сил специальных операций обнаружили РЭБ во время разведывательных действий на Донецком направлении. "Жирную" цель бойцы ликвидировали с помощью ударного БПЛА.

Справочно: "Борисоглебск-2" - российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Используется для подавления спутниковой связи, радионавигационных систем, создания помех в различных диапазонах.

На вооружении армии РФ - с 2013 года, с 2014-го применяется противником в войне против Украины.

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