Польські фермери продовжують тримати в облозі три напрямки на кордоні з Україною

Польські фермери продовжують блокувати рух українських вантажівок на напрямках пунктів пропуску "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів".

Джерело: речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Продовжується блокування трьох напрямків – "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів". Сукупно в чергах стоять 450 вантажівок".

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Деталі: Демченко зазначив, що пункт пропуску "Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів. Зокрема, за добу він може пропускати 1200-1400 вантажівок. Натомість в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів.

Речник зауважив, що є черги і на раніше розблокованих напрямках. Особливо це відчувається у напрямку пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині".

Демченко підкреслив, що польські фермери не блокують рух для інших категорій транспорту та вантажів з гуманітарною допомогою.

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Нагадаємо: 28 березня прем'єр Польщі Дональд Туск після зустрічі з прем'єр-міністром України повідомив, що дві держави просунулися на крок вперед у питаннях, які є предметом суперечки.

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