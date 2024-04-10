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Польские фермеры продолжают блокировать три направления на границе с Украиной

Иванна Костина, Валентина РоманенкоСреда, 10 апреля 2024, 13:23
Польские фермеры продолжают блокировать три направления на границе с Украиной
Польские фермеры не пропускают грузовики в Украину. ПП "Рава Русская". фото ГПСУ

Польские фермеры продолжают блокировать движение украинских грузовиков на направлениях пунктов пропуска "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов".

Источник: спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Продолжается блокирование трех направлений - "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". Совокупно в очередях стоят 450 грузовиков".

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Детали: Демченко отметил, что пункт пропуска "Ягодин" является крупнейшим инфраструктурным направлением на границе с Польшей для пропуска именно грузовых транспортных средств. В частности, за сутки он может пропускать 1200-1400 грузовиков. Зато в сторону Украины за минувшие сутки проехало лишь 70 грузовых транспортных средств.

Спикер отметил, что есть очереди и на ранее разблокированных направлениях. Особенно это ощущается в направлении пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини".

Демченко подчеркнул, что польские фермеры не блокируют движение для других категорий транспорта и грузов с гуманитарной помощью.

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Напомним: 28 марта премьер Польши Дональд  Туск после встречи с премьер-министром Украины сообщил, что два государства продвинулись на шаг вперед в вопросах, которые являются предметом спора.

Читайте также о том, как на переговорах в Варшаве польский чиновник сорвал компромисс с Украиной.

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
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