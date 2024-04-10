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Нардепи прийняли в першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених

Валентина РоманенкоСереда, 10 квітня 2024, 14:13
Нардепи прийняли в першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених
фото з ТГ Железняка

Парламент прийняв за основу законопроєкт, який дозволятиме мобілізацію засуджених осіб.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "За основу прийнято №11079-1 законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб

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Ті ризики по антикорупції (там є і рішення антикорупційного комітету) та по тяжким злочинам обіцяють прибрати до другого читання".

Деталі: "За" пороголосував 281 нардеп.

Документом зокрема передбачається, що під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, судом може бути застосоване умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.

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Водночас умовно-дострокове звільнення від відбування покарання не застосовується до осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджені за скоєння умисного вбивства двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством, а також засуджені за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152 - 1561 , 258 - 2586 , частиною четвертою статті 2861 Кримінального кодексу.

Теми: мобілізаціяВерховна Рада
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