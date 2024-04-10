Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нардепы приняли в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных

Валентина РоманенкоСреда, 10 апреля 2024, 14:13
Нардепы приняли в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных
фото из ТГ Железняка

Парламент принял за основу законопроект, который позволит мобилизировать осужденных лиц.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "За основу принят №11079-1 законопроект о мобилизации осужденных лиц

Реклама:

Те риски по антикоррупции (там есть и решение антикоррупционного комитета) и по тяжким преступлениям обещают убрать ко второму чтению".

Детали: "За" проголосовал 281 нардеп.

Документом в частности предусматривается, что во время проведения мобилизации и/или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы, судом может быть применено условно-досрочное освобождение для прохождения ими военной службы по контракту.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не применяется к лицам, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, осуждены за совершение умышленного убийства двух или более лиц, или соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием, а также осуждены за совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьями 152 - 1561, 258 - 2586, частью четвертой статьи 2861 Уголовного кодекса.

Темы: мобилизацияВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
мобилизация
Рада сделала шаг к ужесточению наказания за уклонение от мобилизации
Перед тем, как взяться за законопроект о мобилизации, Рада хочет послушать главкома и Генштаб
Комитет ВР завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации
Последние новости
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
17:15
Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов
17:10
"Дискриминирует женщин": в Британии рентгенологи выступили против налогообложения бюстгальтеров
Все новости...
Реклама: