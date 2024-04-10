Нардепы приняли в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных

Парламент принял за основу законопроект, который позволит мобилизировать осужденных лиц.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "За основу принят №11079-1 законопроект о мобилизации осужденных лиц

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Те риски по антикоррупции (там есть и решение антикоррупционного комитета) и по тяжким преступлениям обещают убрать ко второму чтению".

Детали: "За" проголосовал 281 нардеп.

Документом в частности предусматривается, что во время проведения мобилизации и/или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы, судом может быть применено условно-досрочное освобождение для прохождения ими военной службы по контракту.

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В то же время условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не применяется к лицам, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, осуждены за совершение умышленного убийства двух или более лиц, или соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием, а также осуждены за совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьями 152 - 1561, 258 - 2586, частью четвертой статьи 2861 Уголовного кодекса.