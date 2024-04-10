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Німеччина передала Україні нову допомогу: снаряди, БПЛА і машини для розмінування

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Середа, 10 квітня 2024, 15:15
Німеччина передала Україні нову допомогу: снаряди, БПЛА і машини для розмінування
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Уряд Німеччини відзвітував про передачу Україні чергової партії військової допомоги.

Джерело: "Європейська правда", сайт уряду Німеччини

Деталі: Зокрема, Німеччина передала одну гусеничну командну машину-всюдихід Warthog (попереднього разу було передано 9 таких машин).

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Крім того, було передано 6 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Також було надано додаткову підтримку у сфері безпілотних систем і протидії їм: 16 розвідувальних БпЛА Vector та 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun, а також 30 комплектів засобів протидії БпЛА.

У новій партії допомоги також:

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  • дві машини розмінування WISENT 1;
  • 11 мобільних систем розмінування;
  • 3 мінні трали;
  • 70 інфрачервоних камер;
  • 24 підвісні мотори;
  • 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
  • 120 гвинтівок Haenel CR308;
  • 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338;
  • 5 000 детонаторів.

Нагадаємо, уряд Німеччини доручив збройовій компанії Rheinmetall поставити в Україну 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.

Перед цим Німеччина оголосила, що підготувала новий пакет військової допомоги для України приблизною вартістю 500 млн євро.

Теми: Німеччинадопомога Українівійнарозмінування
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