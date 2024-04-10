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Германия передала Украине новую помощь: снаряды, БПЛА и машины для разминирования

Иванна Костина, Алена МазуренкоСреда, 10 апреля 2024, 15:15
Германия передала Украине новую помощь: снаряды, БПЛА и машины для разминирования
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Правительство Германии отчиталось о передаче Украине очередной партии военной помощи.

Источник: "Европейская правда", сайт правительства Германии

Детали: В частности, Германия передала одну гусеничную командную машину-вездеход Warthog (в предыдущий раз было передано 9 таких машин).

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Кроме того, было передано 6 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Также была предоставлена дополнительная поддержка в сфере беспилотных систем и противодействия им: 16 разведывательных БпЛА Vector и 30 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun, а также 30 комплектов средств противодействия БпЛА.

В новой партии помощи также:

ВИДЕО ДНЯ
  1. две машины разминирования WISENT 1;
  2. 11 мобильных систем разминирования;
  3. 3 минных трала;
  4. 70 инфракрасных камер;
  5. 24 подвесных мотора;
  6. 680 штурмовых винтовок Haenel MK556;
  7. 120 винтовок Haenel CR308;
  8. 50 снайперских винтовок Haenel HLR338;
  9. 5 000 детонаторов.

Напомним:

  • Правительство Германии поручило оружейной компании Rheinmetall поставить в Украину 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder.
  • Перед этим Германия объявила, что подготовила новый пакет военной помощи для Украины приблизительной стоимостью 500 млн евро.

Темы: Германияпомощь Украиневойнаразминирование
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