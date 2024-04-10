Германия передала Украине новую помощь: снаряды, БПЛА и машины для разминирования
Среда, 10 апреля 2024, 15:15
Правительство Германии отчиталось о передаче Украине очередной партии военной помощи.
Источник: "Европейская правда", сайт правительства Германии
Детали: В частности, Германия передала одну гусеничную командную машину-вездеход Warthog (в предыдущий раз было передано 9 таких машин).
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Кроме того, было передано 6 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.
Также была предоставлена дополнительная поддержка в сфере беспилотных систем и противодействия им: 16 разведывательных БпЛА Vector и 30 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun, а также 30 комплектов средств противодействия БпЛА.
В новой партии помощи также:
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- две машины разминирования WISENT 1;
- 11 мобильных систем разминирования;
- 3 минных трала;
- 70 инфракрасных камер;
- 24 подвесных мотора;
- 680 штурмовых винтовок Haenel MK556;
- 120 винтовок Haenel CR308;
- 50 снайперских винтовок Haenel HLR338;
- 5 000 детонаторов.
Напомним:
- Правительство Германии поручило оружейной компании Rheinmetall поставить в Украину 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder.
- Перед этим Германия объявила, что подготовила новый пакет военной помощи для Украины приблизительной стоимостью 500 млн евро.