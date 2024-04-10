Германия передала Украине новую помощь: снаряды, БПЛА и машины для разминирования

Правительство Германии отчиталось о передаче Украине очередной партии военной помощи.

Источник: "Европейская правда", сайт правительства Германии

Детали: В частности, Германия передала одну гусеничную командную машину-вездеход Warthog (в предыдущий раз было передано 9 таких машин).

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Кроме того, было передано 6 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Также была предоставлена дополнительная поддержка в сфере беспилотных систем и противодействия им: 16 разведывательных БпЛА Vector и 30 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun, а также 30 комплектов средств противодействия БпЛА.

В новой партии помощи также:

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две машины разминирования WISENT 1; 11 мобильных систем разминирования; 3 минных трала; 70 инфракрасных камер; 24 подвесных мотора; 680 штурмовых винтовок Haenel MK556; 120 винтовок Haenel CR308; 50 снайперских винтовок Haenel HLR338; 5 000 детонаторов.

Напомним: