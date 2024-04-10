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В Міноборони пояснили, чому прибрали демобілізацію із законопроєкту в Раді

Олександр ШумілінСереда, 10 квітня 2024, 17:56
В Міноборони пояснили, чому прибрали демобілізацію із законопроєкту в Раді
Фото: Міноборони

Зважаючи на оперативну ситуацію на фронті, загрози і ризики, Генеральний штаб ЗСУ висловив побажання, щоб норми щодо демобілізації були розглянуті в окремому законопроєкті.

Джерело: речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Норма про демобілізацію спочатку була присутньою у законопроєкті. Через 36 місяців.. Але наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стоять перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок дуже і дуже багато.

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Водночас ми повинні розуміти, що ескалація, агресія Росії триває. Наступ практично по всій лінії фронту іде. І наразі послабити Сили оборони не можна. Вочевидь є доручення від парламентського комітету розробити протягом 8 місяців новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації і демобілізації".

Деталі: Лазуткін додав, що усі рішення приймаються, "аби уникнути негативного впливу на обороноздатність країни".    

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У вівторок 9 квітня стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію.
  • Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Теми: МіноборониВерховна Радамобілізація
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