В Міноборони пояснили, чому прибрали демобілізацію із законопроєкту в Раді
Зважаючи на оперативну ситуацію на фронті, загрози і ризики, Генеральний штаб ЗСУ висловив побажання, щоб норми щодо демобілізації були розглянуті в окремому законопроєкті.
Джерело: речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону новин
Пряма мова: "Норма про демобілізацію спочатку була присутньою у законопроєкті. Через 36 місяців.. Але наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стоять перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок дуже і дуже багато.
Водночас ми повинні розуміти, що ескалація, агресія Росії триває. Наступ практично по всій лінії фронту іде. І наразі послабити Сили оборони не можна. Вочевидь є доручення від парламентського комітету розробити протягом 8 місяців новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації і демобілізації".
Деталі: Лазуткін додав, що усі рішення приймаються, "аби уникнути негативного впливу на обороноздатність країни".
Передісторія:
- У вівторок 9 квітня стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію.
- Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.