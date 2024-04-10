Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Минобороны объяснили, почему убрали демобилизацию из законопроекта в Раде

Александр ШумилинСреда, 10 апреля 2024, 17:56
В Минобороны объяснили, почему убрали демобилизацию из законопроекта в Раде
Фото: Минобороны

Учитывая оперативную ситуацию на фронте, угрозы и риски, Генеральный штаб ВСУ выразил пожелание, чтобы нормы по демобилизации были рассмотрены в отдельном законопроекте.

Источник: спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Норма о демобилизации сначала присутствовала в законопроекте. Через 36 месяцев. Но пока были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, который понимает угрозы и риски, которые стоят перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятное дело, что популистских мыслей очень и очень много.

Реклама:

В то же время мы должны понимать, что эскалация, агрессия России продолжается. Наступление практически по всей линии фронта идет. И сейчас ослабить Силы обороны нельзя. Очевидно, есть поручение от парламентского комитета разработать в течение 8 месяцев новый закон, который будет касаться непосредственно ротации и демобилизации".

Детали: Лазуткин добавил, что все решения принимаются, "чтобы избежать негативного влияния на обороноспособность страны".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Во вторник 9 апреля стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации.
  • Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Темы: МинобороныВерховная Радамобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
Минобороны
Экс-руководительницу Медсил Остащенко списали из армии по решению ВВК
Умеров в разговоре с Остином: Украине нужно больше систем ПВО и ракет
В Минобороны объяснили, обязателен ли электронный кабинет военнообязанного
Последние новости
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
17:15
Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов
17:10
"Дискриминирует женщин": в Британии рентгенологи выступили против налогообложения бюстгальтеров
Все новости...
Реклама: