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ГУР: Російські спецслужби шукають агентів у Канаді

Тетяна ОлійникСереда, 10 квітня 2024, 18:16
ГУР: Російські спецслужби шукають агентів у Канаді
Ілюстративне фото

В Головному управлінні розвідки повідомили, що російська ФСБ намагається знайти у Канаді іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати їх.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом радянського союзу.

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Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді".

Деталі: У розвідці повідомляють, що у березні 2024 року ФСБ поширили у вигляді листівки відповідне звернення. Воно було вкладене в безкоштовну газету, яку розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто.

Дослівно: Цікаво, що вказане видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур.

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Теми: КанадаРосіяФСБрозвідка
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