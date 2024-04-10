ГУР: Российские спецслужбы ищут агентов в Канаде

В Главном управлении разведки сообщили, что российская ФСБ пытается найти в Канаде иностранцев, поддерживающих контакт с разведками разных государств мира, и завербовать их.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Поиск агентов-двойников происходит в среде иммигрантов из России и других стран, которые находились в составе или под влиянием советского союза.

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Свои призывы кремлевская спецслужба продвигает, в частности через русскоязычные средства массовой информации в Канаде".

Детали: В разведке сообщают, что в марте 2024 ФСБ распространили в виде листовки соответствующее обращение. Оно было вложено в бесплатную газету, распространяемую в магазинах "европейских товаров", российских ресторанах, метро, отдельных школах, больницах и жилых комплексах города Торонто.

Дословно: "Интересно, что указанное издание позиционирует себя продемократическим и антипутинским, однако может быть только прикрытием и способом привлечения внимания местных структур безопасности".