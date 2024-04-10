Генсек НАТО: Україна не може чекати, їй потрібна ППО негайно

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг укотре закликав союзників України прискорити постачання військової допомоги, зокрема протиповітряної оборони та боєприпасів, яких вона потребує негайно.

Джерело: "Європейська правда", про Столтенберг він сказав 10 квітня під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі

Деталі: Столтенберг наголосив, що ситуація на полі бою в Україні є складною, і затримки у військовій допомозі – передусім постачанні ППО та боєприпасів – дозволять російським ракетам уражати більше цілей і "тиснути вздовж лінії фронту".

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"Україна просто не може чекати. Їй потрібна протиповітряна оборона, боєприпаси і допомога. Негайно", – підкреслив він.

Генсек нагадав, що Альянс працює над забезпеченням надійної і передбачуваної допомоги Києву зараз і в довгостроковій перспективі, "щоб Україна менше покладалась на добровільні внески і більше на зобов'язання НАТО".

"Москва має зрозуміти, що вона не може чекати на них, і тому пакет для України з передбачуваною і надійною підтримкою – це те, над чим ми зараз працюємо в НАТО", – додав Столтенберг.

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Нагадаємо, посилення української ППО було однією з ключових тем розмов із партерами очільника МЗС України Дмитра Кулеби під час його поїздки на поля міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі минулого тижня.

Як заявив тоді генсек НАТО, деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України.