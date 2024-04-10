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Генсек НАТО: Україна не може чекати, їй потрібна ППО негайно

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 10 квітня 2024, 18:30
Генсек НАТО: Україна не може чекати, їй потрібна ППО негайно
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ ФОТО З FACEBOOK НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг укотре закликав союзників України прискорити постачання військової допомоги, зокрема протиповітряної оборони та боєприпасів, яких вона потребує негайно.

Джерело: "Європейська правда", про Столтенберг він сказав 10 квітня під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі

Деталі: Столтенберг наголосив, що ситуація на полі бою в Україні є складною, і затримки у військовій допомозі – передусім постачанні ППО та боєприпасів – дозволять російським ракетам уражати більше цілей і "тиснути вздовж лінії фронту".

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"Україна просто не може чекати. Їй потрібна протиповітряна оборона, боєприпаси і допомога. Негайно", – підкреслив він.

Генсек нагадав, що Альянс працює над забезпеченням надійної і передбачуваної допомоги Києву зараз і в довгостроковій перспективі, "щоб Україна менше покладалась на добровільні внески і більше на зобов'язання НАТО".

"Москва має зрозуміти, що вона не може чекати на них, і тому пакет для України з передбачуваною і надійною підтримкою – це те, над чим ми зараз працюємо в НАТО", – додав Столтенберг.

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Нагадаємо, посилення української ППО було однією з ключових тем розмов із партерами очільника МЗС України Дмитра Кулеби під час його поїздки на поля міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі минулого тижня. 

Як заявив тоді генсек НАТО, деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України.

Теми: НАТОППОдопомога Україні
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