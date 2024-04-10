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Генсек НАТО: Украина не может ждать, ей нужна ПВО немедленно

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 10 апреля 2024, 18:30
Генсек НАТО: Украина не может ждать, ей нужна ПВО немедленно
ЕНС СТОЛТЕНБЕРГ ФОТО С FACEBOOK НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал союзников Украины ускорить поставки военной помощи, в частности противовоздушной обороны и боеприпасов, в которых она нуждается немедленно.

Источник: "Европейская правда", об этом Столтенберг сказал 10 апреля во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в штаб-квартире Альянса в Брюсселе

Детали: Столтенберг отметил, что ситуация на поле боя в Украине является сложной, и задержки в военной помощи – прежде всего поставке ПВО и боеприпасов – позволят российским ракетам поражать больше целей и "давить вдоль линии фронта".

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"Украина просто не может ждать. Ей нужна противовоздушная оборона, боеприпасы и помощь. Немедленно", – подчеркнул он.

Генсек напомнил, что Альянс работает над обеспечением надежной и предсказуемой помощи Киеву сейчас и в долгосрочной перспективе, "чтобы Украина меньше полагалась на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО".

"Москва должна понять, что она не может ждать их, и поэтому пакет для Украины с предсказуемой и надежной поддержкой – это то, над чем мы сейчас работаем в НАТО", – добавил Столтенберг.

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Напомним, усиление украинской ПВО было одной из ключевых тем разговоров с партерами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время его поездки на поля министерской встречи НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.

Как заявил тогда генсек НАТО, некоторые союзники НАТО уже пообещали поискать системы ПВО для Украины.

Темы: НАТОПВОпомощь Украине
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