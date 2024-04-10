Окупанти обстріляли сільське підприємство на Чернігівщині
Середа, 10 квітня 2024, 18:50
Вдень 10 квітня російська армія обстріляла сільське підприємство на прикордонні Чернігівської області.
Джерело: повідомлення МВС, керівника Чернігівської ОДА В’ячеслава Чауса
Дослівно МВС: "Чернігівщина. Сьогодні російська армія вкотре здійснила обстріл прикордоння. Під ударом опинилося сільгосппідприємство в Новгород-Сіверському районі".
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Деталі: У відомстві повідомили, що пошкоджень зазнали будівлі та сільгосптехніка, а люди не постраждали.