Окупанты обстреляли сельское предприятие на Черниговщине

Днем 10 апреля российская армия обстреляла сельское предприятие на границе Черниговской области.

Источник: сообщение МВД, руководителя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса

Дословно МВД: "Черниговщина. Сегодня российская армия в очередной раз осуществила обстрел приграничья. Под ударом оказалось сельхозпредприятие в Новгород-Северском районе".

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Детали: В ведомстве сообщили, что повреждения получили здания и сельхозтехника, а люди не пострадали.