Окупанты обстреляли сельское предприятие на Черниговщине
Среда, 10 апреля 2024, 18:50
Днем 10 апреля российская армия обстреляла сельское предприятие на границе Черниговской области.
Источник: сообщение МВД, руководителя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса
Дословно МВД: "Черниговщина. Сегодня российская армия в очередной раз осуществила обстрел приграничья. Под ударом оказалось сельхозпредприятие в Новгород-Северском районе".
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Детали: В ведомстве сообщили, что повреждения получили здания и сельхозтехника, а люди не пострадали.