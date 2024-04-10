Росіяни обстріляли лікарню у Вовчанську на Харківщині, поранили двох чоловіків
Середа, 10 квітня 2024, 18:51
Російська армія вдень 10 квітня обстріляла місто Вовчанськ у Харківській області, поранені двоє 54-річних чоловіків.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов
Дослівно: "Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів м. Вовчанськ, які стались у період з 12:20 по 14:15, поранено двох цивільних 54-річних чоловіків.
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Один із них технічний працівник медзакладу, куди й влучили росіяни".
Росіяни обстріляли лікарню у Вовчанську на Харківщині, поранили двох чоловіків— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 10, 2024
Відео з Телеграм-каналу Олега Синєгубова pic.twitter.com/QmNSufry1g
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Деталі: За даними ОВА, будівля лікарні зруйнована. Чоловіків госпіталізували.