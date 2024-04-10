Россияне обстреляли больницу в Волчанске Харьковской области, ранили двух мужчин
Среда, 10 апреля 2024, 18:51
Российская армия днем 10 апреля обстреляла город Волчанск в Харьковской области, ранены двое 54-летних мужчин.
Источник: председатель ОВА Олег Синегубов
Дословно: "В результате сегодняшних вражеских обстрелов Волчанска, которые произошли в период с 12:20 по 14:15, ранены двое гражданских 54-летних мужчин."
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Один из них технический работник медучреждения, куда и попали россияне".
Росіяни обстріляли лікарню у Вовчанську на Харківщині, поранили двох чоловіків— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 10, 2024
Відео з Телеграм-каналу Олега Синєгубова pic.twitter.com/QmNSufry1g
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Детали: По данным ОВА, здание больницы разрушено. Мужчин госпитализировали.