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Россияне обстреляли больницу в Волчанске Харьковской области, ранили двух мужчин

Татьяна ОлейникСреда, 10 апреля 2024, 18:51
Россияне обстреляли больницу в Волчанске Харьковской области, ранили двух мужчин
Последствия российского удара по больнице в Волчанске. Фото - Олег синегубов

Российская армия днем 10 апреля обстреляла город Волчанск в Харьковской области, ранены двое 54-летних мужчин.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов

Дословно: "В результате сегодняшних вражеских обстрелов Волчанска, которые произошли в период с 12:20 по 14:15, ранены двое гражданских 54-летних мужчин."

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Один из них технический работник медучреждения, куда и попали россияне".

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Детали: По данным ОВА, здание больницы разрушено. Мужчин госпитализировали.

 
Последствия российского удара по больнице в городе Вовчанск
Фото - председатель ОВА Олег Синегубов

Темы: войнаХарьковская область
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