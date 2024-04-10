Росіяни вдарили ракетами по Одещині: загинули 4 людини, серед яких 10-річна дівчинка

Російська армія вдарила, попередньо балістичною ракетою "Іскандер-М", по Одеському району, в результаті чого загинули 4 людини, серед них 10-річна дівчинка.

Джерело: керівник Одеської ОДА Олег Кіпер, Повітряні сили, Сили оборони півдня України, Офіс генпрокурора

Пряма мова: "Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина - 10-річна дівчинка, ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе".

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Деталі: За інформацією Кіпера у період з 18.00 до 18.30 годин Одещина була під ударами балістичних ракет, попередньо - Іскандер-М. В Одеському районі, в результаті ударів, була пошкоджена транспортна інфраструктура та вантажівки, що були поруч.

Повітряні сили ЗСУ о 18:19 повідомили про проліт ракети в напрямку Одеси.

Водночас Сили оборони півдня України повідомили, що є влучання в АЗС.

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Оновлено о 21:47: В Офісі генерального прокурора повідомили, що кількість постраждалих зросла до 14. Вони госпіталізовані.

фото - сили оборони півдня

фото - сили оборони півдня

Голова ОВА зазначив, що серед постраждалих четверо людей у важкому стані, пʼятеро - у стані середньої тяжкості та ще пʼять осіб мають легкі поранення.

Пряма мова Кіпера: "Серед постраждалих також 4-річна дівчинка, в неї осколкове поранення спинки та контузія. Вона в лікарні під наглядом медиків".