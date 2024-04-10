Россияне ударили ракетами по Одесской области: погибли 4 человека, среди которых 10-летняя девочка

Российская армия ударила, предварительно баллистической ракетой "Искандер-М", по Одесскому району, в результате чего погибли 4 человека, среди которых 10-летняя девочка.

Источник: руководитель Одесской ОГА Олег Кипер, Воздушные силы, Силы обороны юга Украины, Офис генпрокурора

Прямая речь: "В результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок - 10-летняя девочка, еще семь человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии, ему ампутированы нижние конечности. Врачи делают все возможное".

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Детали: По информации Кипера в период с 18.00 до 18.30 часов Одесская область была под ударами баллистических ракет, предварительно - Искандер-М. В Одесском районе, в результате ударов, была повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, которые были рядом.

Воздушные силы ВСУ в 18:19 сообщили о пролете ракеты в направлении Одессы.

В то же время Силы обороны юга Украины сообщили, что есть попадание в АЗС.

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Обновлено в 21:47: В Офисе генерального прокурора сообщили, что количество пострадавших возросло до 14-ти. Они госпитализированы.

Фото - силы обороны юга

фото - силы обороны юга

Глава ОВА отметил, что среди пострадавших четыре человека в тяжелом состоянии, пять - в состоянии средней тяжести и еще пять человек имеют легкие ранения.

Прямая речь Кипера: "Среди пострадавших также 4-летняя девочка, у нее осколочное ранение спинки и контузия. Она находится в больнице под наблюдением медиков".