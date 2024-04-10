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Зеленський: "Представники континентів" покажуть Росії "мирний план", який погодять без неї

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникСереда, 10 квітня 2024, 19:49
Зеленський: Представники континентів покажуть Росії мирний план, який погодять без неї
Володимир Зеленський. фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що деякі "представники континентів" передадуть РФ розроблені на інавгураційному Саміті миру у Швейцарії деталі "мирного плану".

Джерело: Зеленський в інтерв’ю видавничій групі Axel Springer SE, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський пояснив, що Росії не буде на саміті, "бо нам необхідно, щоб вони нічого не заблокували".

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Президент допустив, що за підсумками саміту у Швейцарії будуть готові деякі пункти плану "з деталями, що робити", а після цього буде підготовлений весь план. В основі обговорень – "формула миру" президента Зеленського, яку раніше публікувала "ЄП".

"Звісно, деякі сторони переговорів, деякі представники континентів представлять цей план російським представникам. Але тільки після того, як ми дійдемо спільної думки, сформуємо спільну точку зору країн, які дійсно хочуть миру. Не просто розмов, а справжнього миру", – сказав Зеленський.

На уточнюючий коментар про те, що Зеленський обіцяв не сідати за стіл переговорів з Владіміром Путіним, президент відповів, що "він убивця, і вбив багато наших людей".

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Глава держави додав, що "якщо йдеться про переговори на платформі Саміту миру, то, думаю, ми знайдемо інфраструктуру або деякі можливості для переговорів із тими чи іншими представниками".

У середу уряд Швейцарії повідомив, що проведе дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні 15 і 16 червня.

Росія заявила, що не братиме участі в переговорах у Швейцарії, оскільки "йдеться про черговий варіант продавлювання нежиттєздатної "формули миру", яка "не враховує російські інтереси".

Теми: Зеленський
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