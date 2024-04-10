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Зеленский: "Представители континентов" покажут России "мирный план", который согласуют без нее

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникСреда, 10 апреля 2024, 19:49
Зеленский: Представители континентов покажут России мирный план, который согласуют без нее
Владимир Зеленский. фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что некоторые "представители континентов" передадут РФ разработанные на инаугурационном Саммите мира в Швейцарии детали "мирного плана".

Источник: Зеленский в интервью издательской группе Axel Springer SE, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский объяснил, что России не будет на саммите, "поскольку нам необходимо, чтобы они ничего не заблокировали".

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Президент допустил, что по итогам саммита в Швейцарии будут готовы некоторые пункты плана "с деталями, что делать", а после этого будет подготовлен весь план. В основе обсуждений – "формула мира" президента Зеленского, которую ранее публиковала "ЕП".

"Конечно, некоторые стороны переговоров, некоторые представители континентов представят этот план российским представителям. Но только после того, как мы придем к общему мнению, сформируем общую точку зрения стран, которые действительно хотят миру. Не просто разговоров, а настоящего мира", – сказал Зеленский. 

На уточняющий комментарий о том, что Зеленский обещал не садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным, президент ответил, что "он убийца и убил много наших людей".

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Глава государства добавил, что "если речь идет о переговорах на платформе Саммита мира, то, думаю, мы найдем инфраструктуру или некоторые возможности для переговоров с теми или иными представителями".

В среду правительство Швейцарии сообщило, что проведет двухдневную конференцию высокого уровня по урегулированию войны в Украине 15 и 16 июня.

Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах в Швейцарии, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", которая "не учитывает российские интересы".

Темы: Зеленский
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