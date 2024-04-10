Зеленський збирав нараду щодо українських ракет: Деталі не публічні, але є результати

Президент Володимир Зеленський провів 10 квітня нараду щодо української ракетної програми.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Провів нараду щодо нашої ракетної програми. Головком, міністр оборони, Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати".

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Деталі: За словами Зеленського "головне, щоб тепер армія реалізувала ці результати".

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