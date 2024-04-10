Зеленский собирал совещание по украинским ракетам: Детали не публичные, но есть результаты
Среда, 10 апреля 2024, 20:38
Президент Владимир Зеленский провел 10 апреля совещание по украинской ракетной программе.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "Провел совещание по нашей ракетной программе. Главком, министр обороны, Минстратегпром, руководители соответствующих предприятий. Серийное производство, новые образцы ракет. Детали не публичные, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты".
Реклама:
Детали: По словам Зеленского "главное, чтобы теперь армия реализовала эти результаты".
Читайте также: Водные дроны, Илон Маск и высокоточные ракеты: как Украина отвоевала Черное море