Зеленский собирал совещание по украинским ракетам: Детали не публичные, но есть результаты

Президент Владимир Зеленский провел 10 апреля совещание по украинской ракетной программе.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Провел совещание по нашей ракетной программе. Главком, министр обороны, Минстратегпром, руководители соответствующих предприятий. Серийное производство, новые образцы ракет. Детали не публичные, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты".

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Детали: По словам Зеленского "главное, чтобы теперь армия реализовала эти результаты".

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