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Митці, активісти та науковці закликали Конгрес США надати допомогу Україні

Олександр ШумілінСереда, 10 квітня 2024, 21:30
Митці, активісти та науковці закликали Конгрес США надати допомогу Україні
Фото: Getty Images

Понад 35 митців, активістів та науковців закликали Конгрес США проголосувати за надання допомоги Україні.

Джерело: спільна заява, яку опублікував CNN

Деталі: Заяву підписали зокрема співачка та акторка Барбара Стрейзанд, історик Тімоті Снайдер, актор та режисер Міша Коллінз, філософ Френсіс Фукуяма, гурт Imagine Dragons, акторка Алісса Мілано, актор Шон Пенн, історик Сергій Плохій, акторка та режисерка Кетрін Віннік і інші.

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Пряма мова: "Українці борються за своє існування. На території, яку Росія окупувала, вона катує українських громадян, викрадає українських дітей та вбиває українських лідерів. На території, до якої Росія може дотягнутися своєю зброєю, вона завдає ударів по цивільному населенню та рятувальникам. Російські ракети, безпілотники та бомби руйнують церкви та пам'ятники Голокосту. Російська окупація загрожує українським мусульманам, кримським татарам...

Українські збройні сили захищають базові американські інтереси. Вони роблять те, що американці не можуть зробити для себе самі. Поглинаючи всю російську атаку, вони унеможливлюють інші війни в Європі. Вони стримують Китай, жодним чином не провокуючи Пекін. Показуючи, що ядерній державі можна протистояти, вони вчать інші країни, що їм не потрібно створювати ядерну зброю. Протягом двох років українці захищали нас і власний народ.

Більшість американців це розуміють і хочуть допомогти Україні. І більшість обраних представників теж…

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Українці дають нам шанс. Шанс для американців зробити правильні речі, для них, для нас, для порядності, для людяності. Україна може захистити себе і принести стабільність у всьому світі. Якщо ж ми дозволимо Україні програти, ми накликаємо катастрофу для них і катастрофу для себе.

Цього тижня Конгрес повернувся до сесії. Часу обмаль, а нові небезпеки можуть з'явитися дуже швидко. Разом ми закликаємо Конгрес зробити правильний вибір – прямо зараз. Підтримайте Україну".

Передісторія:

  • Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер висловив упевненість, що допомога Україні матиме "переважну підтримку" після повернення Конгресу до роботи 9 квітня, підкресливши обіцянку Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.
  • Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Теми: СШАУкраїна
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