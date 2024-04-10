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Художники, активисты и ученые призвали Конгресс США оказать помощь Украине

Александр ШумилинСреда, 10 апреля 2024, 21:30
Художники, активисты и ученые призвали Конгресс США оказать помощь Украине
Фото: Getty Images

Более 35 художников, активистов и ученых призвали Конгресс США проголосовать за предоставление помощи Украине.

Источник: совместное заявление, которое опубликовал CNN

Детали: Заявление подписали в частности певица и актриса Барбара Стрейзанд, историк Тимоти Снайдер, актер и режиссер Миша Коллинз, философ Фрэнсис Фукуяма, группа Imagine Dragons, актриса Алисса Милано, актер Шон Пенн, историк Сергей Плохий, актриса и режиссер Кэтрин Винник и другие.

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Прямая речь: "Украинцы борются за свое существование. На территории, которую Россия оккупировала, она пытает украинских граждан, похищает украинских детей и убивает украинских лидеров. На территории, до которой Россия может дотянуться своим оружием, она наносит удары по гражданскому населению и спасателям. Российские ракеты, беспилотники и бомбы разрушают церкви и памятники Холокоста. Российская оккупация угрожает украинским мусульманам, крымским татарам...

Украинские вооруженные силы защищают базовые американские интересы. Они делают то, что американцы не могут сделать для себя сами. Поглощая всю российскую атаку, они делают невозможным другие войны в Европе. Они сдерживают Китай, никоим образом не провоцируя Пекин. Показывая, что ядерной державе можно противостоять, они учат другие страны, что им не нужно создавать ядерное оружие. В течение двух лет украинцы защищали нас и собственный народ.

Большинство американцев это понимают и хотят помочь Украине. И большинство избранных представителей тоже...

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Украинцы дают нам шанс. Шанс для американцев сделать правильные вещи, для них, для нас, для порядочности, для человечности. Украина может защитить себя и принести стабильность во всем мире. Если же мы позволим Украине проиграть, мы навлечем катастрофу для них и катастрофу для себя.

На этой неделе Конгресс вернулся к сессии. Времени мало, а новые опасности могут появиться очень быстро. Вместе мы призываем Конгресс сделать правильный выбор - прямо сейчас. Поддержите Украину".

Предыстория:

  • Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер выразил уверенность, что помощь Украине будет иметь "преимущественную поддержку" после возвращения Конгресса к работе 9 апреля, подчеркнув обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом после каникул.
  • Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых - возможное выделение помощи в кредит.

Темы: СШАУкраина
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