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Топгенерал США: Перевага Росії над Україною в артилерії скоро може сягнути 10 до 1

Олег Павлюк, Олександр ШумілінСереда, 10 квітня 2024, 22:10
Топгенерал США: Перевага Росії над Україною в артилерії скоро може сягнути 10 до 1
Крістофер Каволі. Фото: Stock photo: Getty Images

Командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі попередив, що без підтримки України Сполученими Штатами перевага Росії в артилерії на полі бою ще більше посилиться.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters, Каволі  на засіданні Комітету з питань збройних сил Палати представників США

Деталі: За словами Каволі, Росія наразі випускає п'ять артилерійських снарядів на кожен снаряд, випущений українськими військами, і ця диспропорція в найближчі тижні може збільшитися до "10 до 1".

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"Якщо одна сторона може стріляти, а інша не може стріляти у відповідь, програє та сторона, яка не може стріляти у відповідь. Тому ставки дуже високі. Цього року вони дуже залежать від нас… І без нашої підтримки вони не зможуть перемогти", – додав він.

Топгенерал США в Альянсі також застеріг, що без подальшої американської підтримки в Україні "досить швидко" закінчаться артилерійські снаряди і перехоплювачі ППО.

Американський Конгрес з осені минулого року не може схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні через розбіжності щодо міграційної політики, а також тиск із боку ультраправих республіканців на спікера Палати представників Майка Джонсона.

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На тлі багатомісячної суперечки у Конгресі Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Однак суперечки між республікацями у Палаті представників можуть призвести до того, що довгоочікуване рішення про фінансування на підтримку України та інших союзників знову відкладеться.

Теми: СШАРосіяУкраїна
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