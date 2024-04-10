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Топгенерал США: Превосходство России над Украиной в артиллерии скоро может достичь 10 к 1

Олег Павлюк, Александр ШумилинСреда, 10 апреля 2024, 22:10
Топгенерал США: Превосходство России над Украиной в артиллерии скоро может достичь 10 к 1
Кристофер Каволи. Фото: Getty Images

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи предупредил, что без поддержки Украины Соединенными Штатами преимущество России в артиллерии на поле боя еще больше усилится.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, Каволи на заседании Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США

Детали: По словам Каволи, Россия сейчас выпускает пять артиллерийских снарядов на каждый снаряд, выпущенный украинскими войсками, и эта диспропорция в ближайшие недели может увеличиться до "10 к 1".

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"Если одна сторона может стрелять, а другая не может стрелять в ответ, проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Поэтому ставки очень высокие. В этом году они очень зависят от нас... И без нашей поддержки они не смогут победить", - добавил он.

Топ-генерал США в Альянсе также предостерег, что без дальнейшей американской поддержки в Украине "довольно быстро" закончатся артиллерийские снаряды и перехватчики ПВО.

Американский Конгресс с осени прошлого года не может одобрить дополнительное финансирование военной помощи Украине из-за разногласий по миграционной политике, а также давления со стороны ультраправых республиканцев на спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

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На фоне многомесячного спора в Конгрессе Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых - возможное выделение помощи в кредит.

Однако споры между республиканцами в Палате представителей могут привести к тому, что долгожданное решение о финансировании в поддержку Украины и других союзников снова отложится.

Темы: СШАРосcияУкраина
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