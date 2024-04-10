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Міністри оборони Литви та України обговорили дефіцит боєприпасів

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 10 квітня 2024, 23:37
Міністри оборони Литви та України обговорили дефіцит боєприпасів
Рустем Умєров і Лаурінас Кащюнас. Фото зі сторінки Умєрова

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час візиту до Києва обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим проблеми постачання військової допомоги та заплановане підписання українсько-литовської угоди про безпеку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на литовське Міноборони

Деталі: Під час зустрічі Кащюнас та Умєров обговорили дефіцит боєприпасів в Україні, а також необхідність сприяння військовій промисловості та приєднання до багатосторонніх ініціатив із виробництва, закупівлі та збільшення виробництва озброєнь і боєприпасів.

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Очільники оборонних відомств також обговорили зусилля Литви з виробництва безпілотників і антидронових засобів та приєднання Литви до коаліції з розробки безпілотників, яку очолюють Латвія та Велика Британія.

Серед інших тем обговорення були підготовка українських військовослужбовців та реабілітації поранених солдатів, зокрема в контексті рішення Литви допомогти зі створенням трьох реабілітаційних центрів у Львові, Дніпрі та Житомирі.

Нагадаємо, Лаурінас Кащюнас був призначений новим міністром оборони Литви 25 березня.

ВІДЕО ДНЯ

Після першого візиту на новій посаді до Києва і зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що допомога Україні буде ще більшою.

Теми: ЛитваМіноборониУмєров Рустем
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